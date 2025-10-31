Stadio San Siro a Milan e Inter slitta il rogito per la cessione ai due club | il motivo

Il rogito per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, previsto per la giornata di oggi, è slittato invece alla prossima settimana. Ecco qual è il motivo dell'ulteriore attesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

stadio san siro milanSan Siro: il rogito slitta alla prossima settimana - Sarebbe rinviata a lunedì o martedì la firma per il passaggio dell'aerea dello stadio a Milan e Inter. Come scrive rainews.it

stadio san siro milanSan Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

stadio san siro milanSan Siro, Milan e Inter dicono stop ai biglietti gratis per politici - Acquistando lo stadio decadono gli accordi di concessione: ecco perché Milan e Inter mettono fine alla storica abitudine che garantiva ai consiglieri comunali l'accesso a partite e concerti a San Siro ... Scrive panorama.it

