Stadio l' Antitrust scrive al Comune | Chiarisca i termini attuali e futuri della convenzione col Palermo

L'ultimo accordo fra Comune e Palermo Fc, siglato nello scorso giugno, concede alla società rosanero l'utilizzo dello stadio Renzo Barbera fino al 2032, in proroga rispetto alla precedente convenzione approvata in Consiglio comunale nel 2020 e in scadenza nel 2026. In attesa di nuove intese, come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

