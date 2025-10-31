Stabat Mater di Castellucci | un’intuizione commovente

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 al 31 ottobre nella Basilica di Santa Maria Aracoeli a Roma si è tenuto un evento musicale straordinario del Teatro dell’Opera di Roma: lo Stabat Mater, con musiche di Giovanni Battista Pergolesi e Giacinto Scelsi. “Dal Barocco al Novecento”: scelta peculiare ma centrata, quella di incastonare la gemma di Pergolesi fra due composizioni di Scelsi ( Quattro pezzi per Orchestra del ‘59 e Three Latin Prayers del ‘70): figura straordinaria di compositore autodidatta, che avventurosamente ha attraversato i grandi fermenti culturali del Novecento, dall’Europa dei Surrealisti e della rivoluzione dodecafonica di Arnold Schönberg fino all’incontro con i maestri (veri e falsi) della spiritualità indiana; nella sua dimora romana, ora sede della Fondazione Scelsi, con “la terrazza più bella di Roma” a pochi passi dall’Arco di Giano, era possibile incontrare alcuni dei più grandi ricercatori musicali del Dopoguerra, per primo John Cage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stabat mater di castellucci un8217intuizione commovente

© Ilfattoquotidiano.it - Stabat Mater di Castellucci: un’intuizione commovente

Approfondisci con queste news

stabat mater castellucci un8217intuizioneRomeo Castellucci presenta lo Stabat Mater: «Golgota all’Ara Coeli tra le statue equestri - «Quando si sceglie di allestire un progetto scenico in un posto diverso da un teatro, bisogna farsi carico di un personaggio in più. Secondo msn.com

stabat mater castellucci un8217intuizioneLo Stabat Mater di Romeo Castellucci, la musica-preghiera nel Leviatano - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Lo Stabat Mater di Romeo Castellucci, la musica- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

stabat mater castellucci un8217intuizioneEmozionante Stabat Mater di Pergolesi all'Ara Coeli: Musica e Sacro secondo Castellucci e Mariotti - I temi della guerra, del lutto e della speranza senza riferimenti di attualità. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stabat Mater Castellucci Un8217intuizione