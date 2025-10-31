Dal 28 al 31 ottobre nella Basilica di Santa Maria Aracoeli a Roma si è tenuto un evento musicale straordinario del Teatro dell’Opera di Roma: lo Stabat Mater, con musiche di Giovanni Battista Pergolesi e Giacinto Scelsi. “Dal Barocco al Novecento”: scelta peculiare ma centrata, quella di incastonare la gemma di Pergolesi fra due composizioni di Scelsi ( Quattro pezzi per Orchestra del ‘59 e Three Latin Prayers del ‘70): figura straordinaria di compositore autodidatta, che avventurosamente ha attraversato i grandi fermenti culturali del Novecento, dall’Europa dei Surrealisti e della rivoluzione dodecafonica di Arnold Schönberg fino all’incontro con i maestri (veri e falsi) della spiritualità indiana; nella sua dimora romana, ora sede della Fondazione Scelsi, con “la terrazza più bella di Roma” a pochi passi dall’Arco di Giano, era possibile incontrare alcuni dei più grandi ricercatori musicali del Dopoguerra, per primo John Cage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stabat Mater di Castellucci: un’intuizione commovente