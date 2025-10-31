Mentre la squadra si prepara alla delicata sfida casalinga col Perugia – domenica al Mannucci, ore 17,30 – la società continua nella sua strada verso il rafforzamento. In attesa che venga ufficializzato il passaggio al fondo finanziario brasiliano Sportheca con il quale le trattative, in corso da mesi, sembrano ormai in dirittura d’arrivo (si parla di mettere nero su bianco entro la metà di novembre), nei giorni scorsi si è svolto infatti un evento pubblico, dal titolo "Insieme dentro e fuori dal campo", promosso per celebrare valori, progetti e legami che rappresentano la forza del club, che ha avuto per protagonisti il presidente Simone Millozzi e il direttore organizzativo e marketing Andrea Bargagna per la società, e i rappresentanti dei sette sponsor che griffano la tenuta da gioco dei giocatori di Menichini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sportheca, ormai ci siamo. Il Pontedera "cambia"