Sportello unico incentivi e bonus | le proposte di Razzano per le partite IVA

Tempo di lettura: 2 minuti "Nel nostro Paese – e in particolare nel Mezzogiorno – migliaia di liberi professionisti e titolari di partita IVA vivono ogni giorno la difficoltà di conciliare competenze, innovazione e sacrificio personale con un sistema fiscale e burocratico che troppo spesso li penalizza. Oggi più che mai serve una Regione che si faccia promotrice di politiche concrete di sostegno a chi crea valore e lavoro". Lo dichiara, in una nota stampa, Rosa Razzano, candidata alle elezioni regionali della Campania con il Partito Democratico. Razzano, sottolineando la necessità di misure regionali dedicate a questo segmento produttivo, evidenzia che "Le partite IVA non possono essere considerate un semplice numero statistico.

