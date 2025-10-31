Sport in tv | Sinner in campo contro Shelton e non solo l’intero programma
Programma interessante per lo sport in tv di questo venerdì 31 ottobre: torna in campo Sinner a Parigi per i quarti di finale contro Shelton. In questo venerdì 31 ottobre, l’appuntamento più importante è sicuramente quello che vedrà – non prima delle 19 – in campo Jannik Sinner contro Ben Shelton. Saranno quarti di finale tutt’altro che scontati ma l’italiano dovrà mettercela tutta perché in palio, con l’eventuale vittoria del torneo, c’è il primo posto della classifica ranking. Di seguito poi gli orari e tutte le info utili degli eventi in programma per questa giornata, ultima del mese di ottobre per questo 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it
