Sport in tv oggi venerdì 31 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 31 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis a Parigi. Nella rinnovata sede de La Defense Arena della capitale francese, Jannik Sinner andrà a caccia di altre soddisfazioni, affrontando quest’oggi l’americano Ben Shelton nei quarti di finale e mettendo nel mirino le semifinali. Allargando gli orizzonti altri tornei di tennis del circuito femminile saranno in corso, in avvicinamento alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Oasport.it
