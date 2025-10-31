Sport in lutto il campione morto in un terribile incidente | Folgorato in piscina
Nella calda luce del Qatar, in un hotel che era per lui una temporanea dimora sportiva, un giovane e promettente atleta, noto per la sua potenza come opposto nella pallavolo, aveva appena terminato un allenamento. Cercando un momento di meritato relax e ristoro, si era diretto verso la piscina, un luogo di quiete trasformato improvvisamente in palcoscenico di un dramma inspiegabile. A metà ottobre, in un gesto banale come un bagno, la sua vita è stata spezzata da un contatto fatale, una folgorazione che lo ha gettato nell’incoscienza. Da quel momento, il mondo dello sport ha trattenuto il fiato in un’attesa straziante, segnata da voci incerte e speranze disperate, culminata nella diagnosi che ha trasformato la sua promessa sportiva in una tragedia umana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
