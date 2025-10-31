Sport emozioni e miti senza tempo | a Palazzo Gotico arriva Nel blu dipinto di azzurro
Da martedì 4 a lunedì 17 novembre nel Salone monumentale di Palazzo Gotico andrà in scena "Nel blu dipinto di azzurro" un evento dedicato al calcio e allo sport, con una mostra di figurine e vari incontri con i protagonisti delle diverse discipline e giornalisti sportivi.Il programma degli eventi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
