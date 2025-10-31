Spinozzi | Dal rapimento Orlandi al disastro ferroviario Vivo per miracolo ma ora ho un tumore

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore di Samb, Verona, Bologna e Lazio si racconta: "So che non mi resta molto. Un anonimo disse che sapevo dove tenevano Emanuela e nel 1978 in quei vagoni deragliati c’erano cadaveri ovunque. Odiavo le ingiustizie ora il calcio mi rifiuta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spinozzi dal rapimento orlandi al disastro ferroviario vivo per miracolo ma ora ho un tumore

© Gazzetta.it - Spinozzi: "Dal rapimento Orlandi al disastro ferroviario. Vivo per miracolo, ma ora ho un tumore"

Argomenti simili trattati di recente

spinozzi rapimento orlandi disastroSpinozzi: "Dal rapimento Orlandi al disastro ferroviario. Vivo per miracolo, ma ora ho un tumore" - Un anonimo disse che sapevo dove tenevano Emanuela e nel 1978 in quei vagoni deragliati c’erano cadaveri ovunqu ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spinozzi Rapimento Orlandi Disastro