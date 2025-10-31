SPID gratuito o a pagamento | controlla subito se il tuo provider ti farà pagare dal 2026 ne sono rimasti solo 3 gratis!

L'identità digitale in Italia sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Se fino a qualche mese fa lo SPID rappresentava un servizio universalmente gratuito, garantito da tutti i provider accreditati, oggi lo scenario è cambiato in modo sostanziale. Il rinnovo delle convenzioni con l'Agenzia per l'Italia Digitale ha infatti aperto la strada a una nuova era quella dello SPID a pagamento. Non per tutti, non subito, ma con una strategia che rischia di cogliere impreparati milioni di cittadini italiani. Molti identity provider hanno adottato un modello che potremmo definire esca gratuita: il primo anno non costa nulla, l'attivazione è immediata e senza sorprese.

