Spiati con telecamere in un condominio cosa sappiamo e a cosa fare attenzione nelle case

Dopo quanto accaduto a L’Aquila, dove in un palazzo sono state rinvenute telecamere ovunque per carpire l’intimità degli affittuari, sorgono le domande su cosa dice la Legge in questi casi e su come difendersi dalla presenza di eventuali sistemi di sorveglianza nei condomini oppure in alberghi e B&B. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Spiati con telecamere in un condominio, cosa sappiamo e a cosa fare attenzione nelle case

