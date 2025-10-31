Spiaggia ricoperta di cuori in Salento | il mistero dell’opera anonima comparsa nella notte – Video

Decine di cuori di ogni dimensione disegnati sulla sabbia. È la misteriosa opera apparsa nella notte tra mercoledì 29 ottobre e giovedì 30 sulla spiaggia salentina di Torre Vado, a Morciano di Leuca. Un messaggio romantico? Un’opera estemporanea? In molti tra chat private e social si sono chiesti chi fosse l’autore e quale fosse il motivo di tanto impegno. A rivelarlo ci ha pensato La Repubblica: l’autore è un padre affettuoso che ha voluto mandare un messaggio d’amore alla figlia, finita sotto i ferri per un delicato intervento. A riprendere dall’alto i cuori, che sulla sabbia hanno creato un incredibile effetto scenografico, è stato il fotografo Antonio Pellico che ha scattato diverse foto all'”opera” realizzando, appunto, anche alcuni video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

