Spettacolari giochi di luce illuminano il Grande Museo Egizio e le piramidi di Giza
G iza (Egitto), 31 ott. (askanews) – durante gli ultimi test prima dell’inaugurazione ufficiale prevista per sabato. Questo monumentale museo dedicato alla civiltà faraonica, trenta dinastie in 5.000 anni di storia con vista panoramica sulle piramidi di Giza, è costato più di un miliardo di dollari e ha richiesto vent’anni di lavori titanici. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Giza giochi di luce spettacolari per il nuovo Grande Museo Egizio iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
PESCA - CAMPIONATI EUROPEI. Non solo Olimpiadi e Giochi invernali! In questi giorni (19-25 ottobre) sono in corso nelle acque di fiumi e torrenti di Valtellina e Valchiavenna i Campionati europei di pesca a mosca. Spettacolari le foto pubblicate sulle pagin - facebook.com Vai su Facebook
A Giza giochi di luce spettacolari per il nuovo Grande Museo Egizio - Spettacolari giochi di luce illuminano il Grande Museo Egizio e le piramidi di Giza durante gli ultimi test prima dell'inaugurazione ufficiale prevista per sabato. Si legge su quotidiano.net