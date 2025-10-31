Spedizione punitiva a Montesarchio arriva la sospensione della licenza per il locale
Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dei gravissimi fatti avvenuti i primi giorni di ottobre a Montesarchio, il Questore di Benevento, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, ha sospeso la licenza di pubblico spettacolo relativa ad un locale di Montesarchio nelle adiacenze del quale i fatti si erano verificati. Il Questore di Benevento aveva già emesso nei confronti di quattro giovani, provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento al locale nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso. Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica dei cittadini adottato con finalità cautelare, finalizzato a prevenire il reiterarsi di situazioni pregiudizievoli per l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Una spedizione punitiva contro un maestro di una scuola elementare, accusato di "aver alzato le mani" nei confronti dei bambini durante le lezioni. La vicenda è accaduta in un quartiere di Torino, in Piemonte. Un'aggressione finita sui social e che ha scatenat - facebook.com Vai su Facebook
Spedizione punitiva di maranza contro un maestro davanti alla scuola: il capo filma tutto e minaccia - X Vai su X
Torino, spedizione punitiva di maranza contro un maestro: «Hai alzato le mani su un bambino». Il capo filma tutto e minaccia - Un gruppo di giovani ha aggredito un maestro all’uscita da una scuola elementare nel quartiere torinese di Barriera di Milano. Lo riporta msn.com
Spedizione punitiva contro un maestro: “Hai picchiato un bimbo, la prossima volta passiamo ai fatti”, il video dell’influencer - Come riporta Il Corriere della Sera, un gruppo di giovani “maranza” ha aggredito un maestro all’uscita da una scuola elementare. Come scrive tecnicadellascuola.it
Spedizione punitiva contro un maestro: il fenomeno dei ‘maranza’ e la deriva dei social, mentre lo Stato resta a guardare - In via Vestigné un gruppo di giovani autoproclamatisi “giustizieri” ha aggredito un in ... infodifesa.it scrive