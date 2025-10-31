Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dei gravissimi fatti avvenuti i primi giorni di ottobre a Montesarchio, il Questore di Benevento, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, ha sospeso la licenza di pubblico spettacolo relativa ad un locale di Montesarchio nelle adiacenze del quale i fatti si erano verificati. Il Questore di Benevento aveva già emesso nei confronti di quattro giovani, provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento al locale nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso. Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica dei cittadini adottato con finalità cautelare, finalizzato a prevenire il reiterarsi di situazioni pregiudizievoli per l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spedizione punitiva a Montesarchio, arriva la sospensione della licenza per il locale