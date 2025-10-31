Spedito pacco con bomba da mortaio dalle perquisizioni spuntano altri ordigni | indagato un 60enne
L'allarme bomba e un'indagine che collega La Spezia con Faenza. La polizia della città ligure ha eseguito, su delega della Procura di La Spezia, una perquisizione a carico di un sessantenne italiano residente a Faenza, ritenuto responsabile della spedizione di un pacco contenente un residuato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pacco Spedito martedì è arrivato oggi Grazie di ? di avere scelto le mie creazioni per i vostri pensieri - facebook.com Vai su Facebook
Spedisce pacco con una bomba all'agenzia di recupero crediti, 60enne indagato - Per questo, la polizia di La Spezia ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione personale e lo ... Lo riporta msn.com
Ordigno bellico potenzialmente letale all’agenzia di recupero crediti, perquisito un sessantenne - L’uomo è accusato di aver inviato un residuato di guerra all’agenzia spezzina. Come scrive msn.com
Pacco bomba a una società di recupero crediti, evacuata palazzina alla Spezia - La Spezia – Il pacco, con all’interno un proiettile da mortaio, è stato consegnato alla sede della società di recupero crediti Kruk srl nel pomeriggio. ilsecoloxix.it scrive