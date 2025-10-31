Spedisce pacco con una bomba all’agenzia di recupero crediti 60enne indagato

(Adnkronos) – Un pacco con dentro una bomba spedito a una agenzia di recupero crediti. Per questo, la polizia di La Spezia ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne italiano residente a Faenza, ritenuto responsabile della spedizione di un pacco contenente un residuato bellico rinvenuto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

