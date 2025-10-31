Spedisce pacco con bomba ad agenzia di recupero crediti 60enne indagato
La polizia di La Spezia ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
POV: tutte le volte che tua madre spedisce il pacco dal Sud - facebook.com Vai su Facebook
Pacco con bomba spedito all'agenzia di recupero crediti, gli artificieri: "Potenza micidiale". Indagato un 60enne - Per questo, la polizia di La Spezia ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione personale e locale a carico ... Riporta msn.com
Spedisce un pacco con una bomba a una agenzia di recupero crediti, indagato un 60enne - La polizia della Spezia ha eseguito una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne italiano residente a Faenza, ritenuto responsabile della spedizione di un pacco contenente un ... Come scrive msn.com
Pacco bomba inviato a un’agenzia di recupero crediti: indagato un 60enne di Faenza - Un uomo di 60 anni residente a Faenza è indagato dopo che un pacco contenente un residuato bellico è stato recapitato a un’agenzia di recupero crediti della Spezia. Si legge su ligurianotizie.it