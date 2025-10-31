Spedisce pacco con bomba ad agenzia di recupero crediti 60enne indagato

Imolaoggi.it | 31 ott 2025

La polizia di La Spezia ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione personale e locale a carico di un sessantenne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

spedisce pacco con bomba ad agenzia di recupero crediti 60enne indagato

© Imolaoggi.it - Spedisce pacco con bomba ad agenzia di recupero crediti, 60enne indagato

