Spazio Meloni | torniamo protagonisti L’Italia pronta ad aprire la via italiana | e annuncia l’investimento record di 7,5 mld

31 ott 2025

Spazio, Meloni: l’Italia tornata orgogliosamente protagonista per competitività e sicurezza. E con un investimento record di 7,5 miliardi. Governo e premier puntano in alto. L’Italia si lancia, letteralmente, verso una nuova era di supremazia tecnologica e strategica, con la ferma volontà dell’esecutivo Meloni di riportare la nazione a ricoprire un ruolo di assoluta preminenza nello scacchiere spaziale globale. La visione lungimirante della presidente del Consiglio, espressa nel messaggio inviato alla 2° edizione degli Stati Generali della Space Economy, non lascia spazio a interpretazioni: per il Paese è tempo di guardare in alto, forti di una storia unica e di un investimento record. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

