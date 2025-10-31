Spazio Crosetto | Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Viviamo una fase storica senza precedenti, con scenari impensabili fino a pochi anni fa. Sono oltre 50 i conflitti attivi nel mondo e in questo contesto anche lo spazio è, ormai, un dominio critico di competizione e minacce. Le infrastrutture spaziali sono la spina dorsale dei servizi essenziali, e per questo diventano obiettivi di alto valore militare". A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della seconda edizione degli Stati generali della Space economy 2025. "Per operare nello spazio, però, serve una condizione: essere in grado di accedervi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

spazio crosetto infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali

© Iltempo.it - Spazio, Crosetto: "Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali"

Argomenti simili trattati di recente

spazio crosetto infrastrutture spazialiSpazio, Crosetto: “Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali” - Sono oltre 50 i conflitti attivi nel mondo e in questo contesto anche lo spazio è, ormai, un dom ... Lo riporta pianetagenoa1893.net

Lo spazio non è mai stato così vicino: accordo tra Unifi e Agenzia Spaziale Italiana - Unifi e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno siglato un accordo quadro che getta le basi per un percorso condiviso ambizioso e ... lanazione.it scrive

Nato, Crosetto: al lavoro su Piano Nazionale per proteggere le infrastrutture. Sistema anti-droni già attivo all’Aeroporto di Roma - Il ministro riferisce in Parlamento – prima alla Camera, poi in Senato – sull’attacco alla Flotilla: l’esecutivo non può garantire protezione una volta fuori da acque internazionali Le recenti ... Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Crosetto Infrastrutture Spaziali