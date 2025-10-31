Spazio Crosetto | Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Viviamo una fase storica senza precedenti, con scenari impensabili fino a pochi anni fa. Sono oltre 50 i conflitti attivi nel mondo e in questo contesto anche lo spazio è, ormai, un dominio critico di competizione e minacce. Le infrastrutture spaziali sono la spina dorsale dei servizi essenziali, e per questo diventano obiettivi di alto valore militare". A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della seconda edizione degli Stati generali della Space economy 2025. "Per operare nello spazio, però, serve una condizione: essere in grado di accedervi.

