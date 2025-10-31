Spazio Biffi Assolombarda | Occasione di crescita ma va tutelata italianità

(Adnkronos) – “Lo spazio è una occasione di crescita ma, al contempo, ci sono dei piccoli rischi perché negli ultimi 5 anni, quasi 1.500 aziende italiane sono state acquisite da fondi internazionali. Quindi l’abilità è farle crescere, ma allo stesso tempo tutelarle dal punto di vista degli investimenti strategici in modo da mantenerle nel nostro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

