Sparo di Capodanno | Pozzolo deputato ex Fdi condannato a un anno e tre mesi

Firenzepost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il tribunale ha condannato il deputato (ex Fratelli d'Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa cosi' l'ultima udienza del processo su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

