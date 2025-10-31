Sparo di Capodanno Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il tribunale di Biella ha condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, il deputato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, per lo sparo nel Capodanno 2024 nella Pro Loco di Rosazza, durante una festa. I giudici hanno ritenuto colpevole Pozzolo per l'accusa di porto illegale di arma, mentre lo hanno assolto dall'accusa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sparo capodanno pozzolo condannatoSparo a Capodanno, Pozzolo condannato a 15 mesi per porto illegale d'arma, pena sospesa - Il Tribunale di Biella assolve il deputato ex FdI dall'accusa di possesso munizioni guerra. Segnala msn.com

sparo capodanno pozzolo condannatoCaso Pozzolo, il deputato condannato a un anno e 3 mesi per sparo Capodanno - E' la condanna inflitta al parlamentare Emanuele Pozzolo dal Tribunale di Biella relativa allo sparo avvenuto nella ... Secondo msn.com

sparo capodanno pozzolo condannatoL'ex deputato di FdI Pozzolo condannato per la vicenda dello sparo di Capodanno - È questo il verdetto dei giudici dopo quanto accaduto la notte del 31 dicembre 2023 nella sede della Pro Loc ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sparo Capodanno Pozzolo Condannato