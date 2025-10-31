Sparo di Capodanno Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d' arma

31 ott 2025

Notizia in aggiornamento Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il porto abusivo di arma da collezione per lo sparo di Capodanno del 2024 a Chiavazza. L'ex esponente di Fratelli d'Italia è stato invece assolto per il reato di possesso di munizioni di guerra. Il tribunale di Biella ha ritenuto l’imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco – una mini pistola North American Arms detenuta in regime di collezione – ma lo ha assolto dall’accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, con la formula "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

