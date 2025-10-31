Sparo di Capodanno Pozzolo condannato a 15 mesi per porto abusivo di arma da collezione

A quasi due anni di distanza dalla notte tra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024 è arrivata la sentenza di primo grado nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il deputato di FdI è stato condannato dal Tribunale di Biella a un anno e tre mesi con pena sospesa per il caso dello sparo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a 15 mesi per porto abusivo di arma da collezione

