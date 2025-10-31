Sparo di Capodanno l' ex FdI Pozzolo condannato a 15 mesi
Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d'Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l'ultima udienza del processo su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore. A Capodanno del 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, in una festa a cui aveva partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà di Pozzolo, aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta, Luca Campana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sparo di Capodanno, il pm chiede un anno e sei mesi per Pozzolo - X Vai su X
Il deputato in aula al processo per lo sparo di Capodanno nega anche di aver usato armi o munizioni proibite.Video Corrado Micheletti - facebook.com Vai su Facebook
Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma - Condanna con pena sospesa per Emanuele Pozzolo: un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma da collezione, assolto sulle munizioni. Come scrive blitzquotidiano.it
Spari alla festa di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi - 31 ottobre 2025 – Nella notte di Capodanno 2024 aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Segnala quotidiano.net
Sparo di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d'arma - Il deputato doveva rispondere del porto abusivo di un'arma detenuta in collezione e di munizioni da guerra alla festa nella Pro Loco di Rosazza a Capodanno 2024, quando un colpo dal suo mini- Lo riporta torino.corriere.it