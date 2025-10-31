Sparo di Capodanno il deputato Pozzolo ex FdI condannato a un anno e tre mesi per porto d'arma abusivo

Il Tribunale di Biella ha pronunciato la sentenza sul deputato vercellese per l'episodio avvenuto a Rosazza nella notte di Capodanno 2024. Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per il porto illegale di una mini pistola North American Arms, ma è stato assolto dall'accusa di possesso di munizioni di espansione. 🔗 Leggi su Fanpage.it