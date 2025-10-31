Sparo di Capodanno il deputato Pozzolo ex FdI condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d' arma
Il deputato doveva rispondere del porto abusivo di arma e di munizioni da guerra alla festa nella Pro Loco di Rosazza a Capodanno 2024, quando un colpo dal suo revolver ferì Campana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
