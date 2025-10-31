Sparo di Capodanno | il deputato Emanuele Pozzolo condannato a 15 mesi con la condizionale per porto abusivo di arma da collezione
Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
