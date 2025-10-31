Sparo di Capodanno Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

L'accusa è di porto illegale di arma. Il deputato è stato invece assolto dall'accusa di porto di munizionamento a espansione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

