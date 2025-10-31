Sparo di Capodanno | Emanuele Pozzolo condannato a Biella

AGI - Il  tribunale di Biella  ha condannato il  deputato  (ex Fratelli d'Italia)  Emanuele Pozzolo  ad un anno e tre mesi di reclusione con la  sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del  porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l'ultima udienza del  processo  su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore. A  Capodanno del 2024  nella sede della  Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, in una festa a cui aveva partecipato anche il  sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro  con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali un  colpo di pistola  partito da un  minirevolver di proprietà di Pozzolo, aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta,  Luca Campana. 🔗 Leggi su Agi.it

