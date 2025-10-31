Sparo di Capodanno condannato Pozzolo

18.25 Il tribunale di Biella ha condannato, per porto abusivo di arma da collezione,il deputato (ex FdI)Emanuele Pozzolo ad un anno e 3 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Assolto, invece, per il possesso di munizioni di guerra. Così si è conclusa l'ultima udienza del processo sulla vicenda dello sparo di Capodanno del 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it