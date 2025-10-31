Sparo di Capodanno condannato Pozzolo

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.25 Il tribunale di Biella ha condannato, per porto abusivo di arma da collezione,il deputato (ex FdI)Emanuele Pozzolo ad un anno e 3 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Assolto, invece, per il possesso di munizioni di guerra. Così si è conclusa l'ultima udienza del processo sulla vicenda dello sparo di Capodanno del 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sparo capodanno condannato pozzoloSpari alla festa di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi - L’ex esponente di Fratelli d’Italia è stato considerato colpevole di porto abusivo di arma da collezione. Come scrive msn.com

sparo capodanno condannato pozzoloSparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma - Condanna con pena sospesa per Emanuele Pozzolo: un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma da collezione, assolto sulle munizioni. Riporta blitzquotidiano.it

sparo capodanno condannato pozzoloSparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e 3 mesi - La sentenza del Tribunale di Biella per lo sparo della notte di Capodanno 2024 a Rosazza è arrivata qu ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sparo Capodanno Condannato Pozzolo