Il tribunale di Biella ha condannato l’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa, per porto abusivo di un’arma da collezione, mentre è stato assolto dall’accusa di detenzione di munizioni da guerra. La sentenza chiude il processo legato allo sparo di Capodanno a Rosazza. Cos’era successo la sera del 31 dicembre a Rosazza. Durante i festeggiamenti del 2024 nella sede della Pro Loco, dove erano presenti anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, gli agenti della sua scorta e diversi amministratori locali, un colpo partito da un mini revolver appartenente a Pozzolo aveva ferito alla gamba Luca Campana, genero del caposcorta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sparo di Capodanno, condannato Emanuele Pozzolo