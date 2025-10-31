Sparo di capodanno a Rosazza Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Biella ha condannato il deputato  Emanuele Pozzolo  a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. La vicenda risale alla notte del 31 dicembre del 2023, "lo sparo di capodanno", durante il cenone nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella: una festa a cui aveva partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici.   II parlamentare, ex Fratelli d'Italia, era accusato per porto abusivo di arma da collezione, mentre è stato assolto – "perché il fatto non sussiste" – sull'altro capo di imputazione: possesso di munizioni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sparo di capodanno a rosazza pozzolo condannato a un anno e tre mesi

© Ilfoglio.it - Sparo di capodanno a Rosazza, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

Leggi anche questi approfondimenti

sparo capodanno rosazza pozzoloSparo di capodanno a Rosazza, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi - Il deputato, ex Fratelli d'Italia, è stato condannato per porto abusivo di arma da collezione. Riporta ilfoglio.it

sparo capodanno rosazza pozzoloSparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo condannato a un anno e 3 mesi - Il deputato, stando alla sentenza emessa dal tribunale di Biella, è colpevole del porto illegale di arma da fuoco. Si legge su tg24.sky.it

sparo capodanno rosazza pozzoloSparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e 3 mesi - La sentenza del Tribunale di Biella per lo sparo della notte di Capodanno 2024 a Rosazza è arrivata qu ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sparo Capodanno Rosazza Pozzolo