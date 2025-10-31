Sparo di capodanno a Rosazza Pozzolo condannato a un anno e tre mesi
Il tribunale di Biella ha condannato il deputato Emanuele Pozzolo a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. La vicenda risale alla notte del 31 dicembre del 2023, "lo sparo di capodanno", durante il cenone nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella: una festa a cui aveva partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici. II parlamentare, ex Fratelli d'Italia, era accusato per porto abusivo di arma da collezione, mentre è stato assolto – "perché il fatto non sussiste" – sull'altro capo di imputazione: possesso di munizioni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
