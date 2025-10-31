Sparo a Capodanno Emanuele Pozzolo ex FdI condannato a un anno e tre mesi per porto d’arma abusivo
Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per il porto abusivo di un’arma da collezione. Nella mattinata di venerdì si è tenuta l’ultima parte del processo a carico dell’ex FdI per lo sparo di Capodanno del 2024 a Chiavazza. Assolto invece per il possesso di munizioni di guerra. La pm Paola Francesca Ranieri ha chiesto al termine della requisitoria una condanna a un anno per il porto d’armi del piccolo revolver e la tipologia dei proiettili con cui era caricato. Durante la requisitoria la pm ha aggiunto: “Non mi interessa chi ha sparato o chi non ha sparato: interessa che il giudice valuti la legittimità del porto d’arma e del munizionamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
