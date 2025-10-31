Sparo a Capodanno deputato Emanuele Pozzolo ex FdI condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d' arma

L’ex esponente di Fratelli d’Italia è stato considerato colpevole di porto abusivo di arma da collezione, ma è stato assolto dall'accusa di possesso di munizioni di guerra. Alla festa di Capodanno del 2024 era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro L’ex deputato di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparo a Capodanno, deputato Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d'arma

Scopri altri approfondimenti

Sparo di Capodanno, il pm chiede un anno e sei mesi per Pozzolo - X Vai su X

Il deputato in aula al processo per lo sparo di Capodanno nega anche di aver usato armi o munizioni proibite.Video Corrado Micheletti - facebook.com Vai su Facebook

Sparo a Capodanno, Pozzolo condannato a 15 mesi per porto illegale d'arma, pena sospesa - Il Tribunale di Biella assolve il deputato ex FdI dall'accusa di possesso munizioni guerra. Segnala rainews.it

Caso Pozzolo, il deputato condannato a un anno e 3 mesi dopo sparo Capodanno - E' la condanna inflitta al parlamentare Emanuele Pozzolo dal Tribunale di Biella relativa allo sparo avvenuto nella ... lapresse.it scrive

Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo condannato a un anno e 3 mesi - Il deputato, stando alla sentenza emessa dal tribunale di Biella, è colpevole del porto illegale di arma da fuoco. tg24.sky.it scrive