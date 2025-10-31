Spari nella notte | sequestrati una pistola bossoli e proiettili

Una mirata attività di polizia ha portato al sequestro di una pistola scacciacani, di due bossoli e di diversi proiettili e a un foglio di via obbligatorio, disposto dal questore Fausto Vinci, a carico di un uomo di origini calabresi.E' il bilancio di un intervento degli agenti del commissariato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

