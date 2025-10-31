Spari in strada a Roma | un uomo gambizzato l' altro rapinato del Rolex
Spari a Roma, dove un 48enne è stato gambizzato. La persona che si trovava con lui è stato rapinato del Rolex, anche lui 49enne. I fatti sono accaduti in via Pietrasecca, nella periferia est della città.Intorno alle 17:05 è arrivata una chiamata per colpi di arma da fuoco in strada. Secondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Spari in strada a Tivoli, colpito un 28enne a una gamba: trasferito d’urgenza in ospedale. Indagini dei carabinieri in corso. - facebook.com Vai su Facebook
Spari tra le strade di Molfetta, tre video choc sui social: paura in città per un giovane armato LE IMMAGINI - X Vai su X
Roma, spari e rapina di Rolex a Castelverde: un ferito. Caccia a una Panda con due persone a bordo - La polizia indaga dopo che gli occupanti dell'utilitaria hanno affiancato un'altra auto costringendo i due a bordo a fermarsi. Scrive roma.corriere.it
Spari vicino all’abitazione di Marco Doria a Formello, indagano i carabinieri - Marco Doria, componente della Commissione speciale Anticamorra della Campania, ha denunciato un attentato ai suoi danni: un uomo avrebbe esploso due proiettili ... Riporta fanpage.it
Spari in strada, uomo gambizzato davanti casa a Tivoli: trasportato d’urgenza in ospedale - Paura in strada vicino Roma, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, sono stati esplosi degli spari in strada. Segnala fanpage.it