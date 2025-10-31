Biella, 31 ottobre 2025 – Nella notte di Capodanno 2024 aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. in relazione a quei fatti Emanuele Pozzolo, ex deputato di FdI, è stato condannato 15 mesi. Il tribunale di Biella ha infatti condannato il deputato (ex Fratelli d'Italia) Emanuele Pozzolo a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari alla festa di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi