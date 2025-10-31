Spalletti | Tatuaggio Napoli? Non lo tocco neppure per le analisi del sangue
"Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente.". Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto - ha aggiunto - sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Il tatuaggio non si tocca Questo il messaggio inteso da Luciano Spalletti sul "marchio" inciso sulla propria pelle dopo la vittoria del terzo scudetto con il Napoli, un legame che continuerà a esistere, a prescindere dal percorso della propria carriera ? - facebook.com Vai su Facebook
Per quello che riguarda il tatuaggio di Spalletti, lo dico subito: non me ne può fregare di meno. Un conto è tatuarsi sulla pelle un’impresa che comunque rimane storica anche a livello personale, un altro è infangare una squadra con dichiarazioni a mezzo stam - X Vai su X
Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Per le analisi ho dato l'altro braccio". Video - L'allenatore bianconero fa chiarezza sul suo rapporto con Napoli e il Napoli: "Per me rimarrà tutto intatto, ho instaurato con quella gente un rapporto particolare". sport.sky.it scrive
Juventus, Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall'altro braccio..." - Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo ... Segnala msn.com
Spalletti: “Ho detto che non avrei messo altre tute dopo Napoli? Ecco cosa intendevo” - Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti è tornato così sul suo passato al Napoli ... Come scrive fcinter1908.it