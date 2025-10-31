"Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente.". Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto - ha aggiunto - sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Non lo tocco neppure per le analisi del sangue"