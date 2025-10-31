Spalletti | Tatuaggio Napoli? Non lo tocco neppure per le analisi del sangue

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente.". Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti  nella conferenza stampa di presentazione ufficiale.  “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto - ha aggiunto - sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti tatuaggio napoli non lo tocco neppure per le analisi del sangue

© Gazzetta.it - Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Non lo tocco neppure per le analisi del sangue"

Scopri altri approfondimenti

spalletti tatuaggio napoli toccoSpalletti: "Tatuaggio Napoli? Per le analisi ho dato l'altro braccio". Video - L'allenatore bianconero fa chiarezza sul suo rapporto con Napoli e il Napoli: "Per me rimarrà tutto intatto, ho instaurato con quella gente un rapporto particolare". sport.sky.it scrive

spalletti tatuaggio napoli toccoJuventus, Spalletti: "Tatuaggio Napoli? Mi sono fatto tirare sangue dall'altro braccio..." - Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo ... Segnala msn.com

spalletti tatuaggio napoli toccoSpalletti: “Ho detto che non avrei messo altre tute dopo Napoli? Ecco cosa intendevo” - Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti è tornato così sul suo passato al Napoli ... Come scrive fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Tatuaggio Napoli Tocco