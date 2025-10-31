Spalletti tante critiche ma alla fine conta il gioco! Sentite le parole di quell’allenatore

Andreazzoli difende Spalletti: «Conta il gioco, non chi siede in panchina». Le parole Aurelio Andreazzoli ha voluto dire la sua sull’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, intervenendo in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Il tecnico toscano ha espresso parole di grande stima nei confronti del nuovo allenatore bianconero, invitando l’ambiente juventino a concentrarsi sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - «Spalletti, tante critiche ma alla fine conta il gioco!». Sentite le parole di quell’allenatore

