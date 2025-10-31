Spalletti si presenta | Voglio portare la Juve nel giro scudetto Poi la battuta sul Napoli

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Dopo il comunicato ufficiale di ieri, l’ex tecnico del Napoli si è presentato oggi in conferenza stampa allo Stadium, carico e determinato: “Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, non avrei accettato un contratto di otto mesi”. Un ritorno immediato nel calcio dei club per l’allenatore toscano, dopo l’esperienza con la Nazionale italiana, terminata con tante polemiche. Ora l’obiettivo è chiaro: riportare la Juventus ai livelli che la sua storia impone. Fin dal primo istante, Spalletti ha chiarito che il suo approdo a Torino non è dettato dal desiderio di dimenticare il passato, ma dalla voglia di tornare a vincere: “Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it