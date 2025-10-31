Spalletti si presenta come nuovo allenatore bianconero | Sensazioni bellissime C’è un’aspettativa alta Credo di poter fare un bel lavoro

Giornata di presentazioni all’Allianz Stadium. Nella sala conferenze dell’Allianz Stadium è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo tecnico bianconero. L’ex CT della nazionale si presenta dicendo che: “ Sono sensazioni bellissime. S appiamo tutti qual è la storia di questo club, l’organizzazione di questo club. C’ è un’aspettativa alta però poi a entrarci dentro e avere un contatto diretto è sempre una bellissima emozione.” Rispondendo alla domanda su che idea si sarebbe fatto della sua rosa, risponde così: “L’idea è racchiusa in quello che io ho accettato per venire qua. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

