Spalletti si presenta alla Juve | Spero di rientrare nella corsa scudetto L’Inter tra le più attrezzate
Inter News 24 Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, le prime parole: fiducia nel gruppo e rispetto per l’Inter di Chivu. Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, tracciando subito la rotta della sua gestione. L’ex commissario tecnico della Nazionale, subentrato dopo l’esonero di Tudor, ha parlato apertamente dell’obiettivo scudetto e della voglia di rilanciare i bianconeri in un campionato che considera ancora tutto da giocare. «Se possiamo rientrare? Sì, io spero di rientrare anche nel giro scudetto, perché no?» ha dichiarato Spalletti, sottolineando come la Juventus debba puntare in alto fin da subito. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Perin si presenta a #Spalletti chiedendo "Tutto bene?" Serafica la risposta del nuovo tecnico della #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Se a #Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la #Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore- #Spalletti-saranno sufficienti 8 mesi? Francamente, non capisco perché #Spalletti accetti un incarico che prese - X Vai su X
Luciano Spalletti: «Voglio riportare la Juve in alto e rientrare nella corsa scudetto. Nessuna difficoltà ad accettare un contratto di otto mesi» - Il tecnico toscano ha parlato oggi, 31 ottobre, dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium, dove ha ... Lo riporta leggo.it
Spalletti: “Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato. Obiettivo? Scudetto” - Si presenta così il nuovo allenatore della Juve Luciano Spalletti, alla vigilia del debutto in campionato contro la Cremones ... Come scrive sassarinotizie.com
Spalletti punta in alto: "Spero che la Juventus rientri nella corsa Scudetto, perché accontentarmi?" - Luciano Spalletti si presenta al mondo Juve: "Credo nel valore di questa squadra, voglio riportarla ad alti livelli. goal.com scrive