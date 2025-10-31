Spalletti si presenta alla Juve | Spero di rientrare nella corsa scudetto L’Inter tra le più attrezzate

Inter News 24 Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, le prime parole: fiducia nel gruppo e rispetto per l’Inter di Chivu. Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, tracciando subito la rotta della sua gestione. L’ex commissario tecnico della Nazionale, subentrato dopo l’esonero di Tudor, ha parlato apertamente dell’obiettivo scudetto e della voglia di rilanciare i bianconeri in un campionato che considera ancora tutto da giocare. «Se possiamo rientrare? Sì, io spero di rientrare anche nel giro scudetto, perché no?» ha dichiarato Spalletti, sottolineando come la Juventus debba puntare in alto fin da subito. 🔗 Leggi su Internews24.com

