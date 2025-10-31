Spalletti | Se non avessi creduto in questa Juve non avrei accettato un contratto di 8 mesi

Il tecnico alla vigilia del debutto sulla panchina bianconera: "Prevale la voglia di riportare la Juve ad alti livelli più che il riscatto per la Nazionale, anche se ho rispetto del lavoro di Tudor". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Se non avessi creduto in questa Juve non avrei accettato un contratto di 8 mesi"

