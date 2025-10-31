Spalletti | Se non avessi creduto in questa Juve non avrei accettato un contratto di 8 mesi Obiettivo scudetto

Il tecnico alla vigilia del debutto sulla panchina bianconera: "Sono una persona anziana, non vedo perché dovrei accontentarmi. Vlahovic? Vista la splendida ultima prova mi pare che le sue intenzioni siano chiare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Se non avessi creduto in questa Juve non avrei accettato un contratto di 8 mesi. Obiettivo scudetto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vlahovic, questione rinnovo e nuovi scenari: con Spalletti può cambiare tutto. Ecco perché ? L’arrivo di Luciano Spalletti alla Juve può cambiare il destino di Dusan Vlahovic? Nulla è da escludere, anche perché è presto per ipotizzare uno scenario così c - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Spalletti in conferenza: «Qui sensazioni bellissime, dobbiamo entrare in Champions» - Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Segnala msn.com

Il progetto di Spalletti per la Juve: patto con i senatori, ruolo di Locatelli e questione Cambiaso - Il neo tecnico bianconero è pronto a chiarire un po’ di concetti, eliminare dubbi, rilanciare aspettative e attenuare ansie ... tuttosport.com scrive

La Juventus ingaggia Spalletti, ma c’è già un problema: la squadra voleva un altro allenatore - Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe preferito, come spogliatoio, l'arrivo di Raffaele Palladino in panchina. Da juvedipendenza.net