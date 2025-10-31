Spalletti reagisce con fastidio alla domanda sul Napoli | Si capisce quale sono le intenzioni

Il tecnico sapeva che nel primo giorno da neo allenatore della Juventus gli avrebbero citato le sue parole prima di andare via dal Napoli: "Non è che devo smettere di fare l'allenatore perché sono stato lì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

"Tatuati la J della Juve sull'altro braccio!", tifoso punzecchia Spalletti che reagisce così! GUARDATE http://bit.ly/48Vvwt8 - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti reagisce con fastidio alla domanda sul Napoli: “Si capisce quale sono le intenzioni” - Il tecnico sapeva che nel primo giorno da neo allenatore della Juventus gli avrebbero citato le sue parole prima di andare via dal Napoli: "Non è ... fanpage.it scrive

Acerbi: "Ho rifiutato la convocazione di Spalletti, non l'Italia. Vecchio? Chi se ne frega" - Francesco Acerbi si è raccontato a cuore aperto su Canale 5 nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Come scrive sportmediaset.mediaset.it