Spalletti ovvero non se ne può più della melensa litania della fedeltà tradita
Francamente, non condivido minimamente le critiche verso Spalletti che si sentono qui a Napoli. Critiche che tirano in ballo paradigmi stantii e francamente noiosi come l’attaccamento alla maglia. O un qualche tatuaggio rinnegato. Ma stiamo scherzando? Spalletti ha avuto l’occasione di rimettersi in gioco per di più con una squadra blasonata e lo ha fatto. Qualcuno pensa davvero che dovesse restare a macerarsi per l’esonero dalla nazionale senza accettare nessuna occasione utile a riscattarsi? Io penso che per il calcio italiano il ritorno di Spalletti in campionato sia un vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Spalletti, ovvero non se ne può più della melensa litania della fedeltà tradita Possibile che qui da noi si debba sempre rimanere legati a modelli che non solo non esistono più e puzzano di falsità? Caro Spalletti, bentornato alla lotta. Di Guido Trombetti https:// - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti alla Juventus, ovvero basta con la solfa del tradimento: il professionismo non si studia a scuola? È mezzo secolo - da Altafini a Sarri - che a Napoli ci facciamo "tradire" con profitto: sempre a reagire offesi, come fosse la prima volta. @Marioplanino - X Vai su X