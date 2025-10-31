Francamente, non condivido minimamente le critiche verso Spalletti che si sentono qui a Napoli. Critiche che tirano in ballo paradigmi stantii e francamente noiosi come l’attaccamento alla maglia. O un qualche tatuaggio rinnegato. Ma stiamo scherzando? Spalletti ha avuto l’occasione di rimettersi in gioco per di più con una squadra blasonata e lo ha fatto. Qualcuno pensa davvero che dovesse restare a macerarsi per l’esonero dalla nazionale senza accettare nessuna occasione utile a riscattarsi? Io penso che per il calcio italiano il ritorno di Spalletti in campionato sia un vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ilnapolista.it - Spalletti, ovvero non se ne può più della melensa litania della fedeltà tradita