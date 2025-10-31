Spalletti non mi piace ho un ricordo non positivo Si tatui Juventus sull’altro braccio | parla Briatore
“ Spalletti non mi piace “. Non è una grande accoglienza quella riservata al nuovo allenatore bianconero da Flavio Briatore. L’imprenditore, noto tifoso della Juventus, è intervenuto nel corso della presentazione del suo nuovo locale ‘ Crazy Pizza ‘ proprio a Torino. E ha spiegato i due motivi per cui non è entusiasta dell ‘arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della sua Juve. “Perché ho un ricordo con la nazionale di calcio che non è positivo “, ha sottolineato Briatore, aggiungendo: “Però se penso a Spalletti allenatore del Napoli ha vinto lo scudetto e si è tatuato Napoli sul braccio “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
