Spalletti non convoca Yildiz e Kelly per il suo esordio con la Juve | lo ha deciso dopo il primo allenamento

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti debutta sulla panchina della Juventus senza Kenan Yildiz e Lloyd Kelly. Entrambi restano a Torino per problemi fisici: il tecnico ha deciso dopo la rifinitura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti convoca yildiz kellyJuve, le prime scelte a sorpresa di Spalletti: Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese - Infatti, per il suo esordio con i bianconeri contro la Cremonese, l'allenatore ha deciso di lasciar ... Segnala corrieredellosport.it

spalletti convoca yildiz kellyConvocati Juve per la Cremonese: la decisione su Thuram, assenti Kelly e Yildiz! La prima lista di mister Spalletti e tutti gli aggiornamenti - Convocati Juve per la Cremonese: la lista dei giocatori chiamati da Spalletti per la prima trasferta col nuovo mister È il giorno della prima, vera Juventus di Luciano Spalletti. juventusnews24.com scrive

spalletti convoca yildiz kellyJuventus, Yildiz e Kelly saltano la Cremonese: i convocati e la scelta su Thuram - Il nuovo tecnico della Juventus non potrà contare su Kenan Yildiz per il match di domani sul campo della Cremonese, e nemmeno su Lloyd Kelly, ... Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Convoca Yildiz Kelly